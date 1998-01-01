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حزب الشعب يستنكر الهجوم الارهابي على الجيش المصري

السبت 16 فبراير 2019 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يستنكر الهجوم الارهابي على الجيش المصري



غزة / سما /

استنكر حزب الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، العمل الارهابي الجبان الذي استهدف  احد الحواجز  التابعة للجيش المصري الباسل في محافظة سيناء قرب مطار مدينة العريش وادى لاستشهاد عدد من ضباط وأفراد الجيش المصري وإصابة آخرين بجراح  بين متوسطة وخطيرة.

وأعرب الحزب في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، عن تضامنه الكامل مع مصر وشعبها الشقيق وجيشها الباسل  في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمن مصر ومكانتها واستقرارها،ويمثل محاولة بائسة للمساس بدور مصر ومكانتها في الإقليم و المنطقة العربية  والعالم .

وتقدم حزب  الشعب بخالص العزاء لجمهورية مصر وشعبها وجيشها ولعائلات الجنود المصريين الذين استشهدوا اليوم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والأمن والاستقرار  لجمهورية مصر.

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