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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

السبت 16 فبراير 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد



غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الاحد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن السفر غدًا الاحد،  سيكون للمتبقيمن الحافلة الثامنة و التاسعة من  كشف (2/12) و حافلة الجوازات المصرية و الحافلة الاولى من الكشف الجديد المرفق ادناه.

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة التزامهم بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

للاطلاع على الاسماء في الكشف الجديد: اضغط هنا

#معبر رفح #المسافرين #قطاع غزة #غزة #مصر #وزارة الداخلية

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