منصور يبحث مع رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين تعزيز التعاون المشترك

نيويورك /سما/

بحث رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، مع رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين رالف جونزالفيس، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واطلع منصور، جونزالفيس خلال لقائهما في مدينة نيويورك الأميركية، على الاوضاع في فلسطين، وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم إسرائيلية.

ونقل منصور تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لجونزالفيس وحرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين.

بدوره، حيا جونزالفيس الرئيس محمود عباس، مشددا على أهمية زيارته السابقة الى مدينة بيت لحم، التي ساهمت في تطوير العلاقات بين البلدين.

ومن المتوقع ان يزور منصور سانت فنسنت وغرينادين في اقرب وقت، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، لتعزيز العلاقات الثنائية.