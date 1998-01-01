جدول مباريات الدور الـ32 من كأس غزة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات التصفيات النهائية من بطولة كأس قطاع غزة "المرحوم محمد المزين".

وحدد الاتحاد يوم السبت التاسع من مارس المقبل موعدا لانطلاق البطولة، على أن تقام المباراة النهائية في الخامس عشر من أبريل المقبل.

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ32 من كأس غزة:

- بيت حانون الأهلي - الزيتون.

- غزة الرياضي - اتحاد دير البلح.

- الصداقة - خدمات البريج.

- خدمات النصيرات - جماعي رفح.

- اتحاد خانيونس - الأهلي.

- شباب جباليا - نماء.

- الشجاعية - خدمات دير البلح.

- القادسية - أهلي النصيرات.

- شباب خانيونس - التفاح.

- الهلال - الاقصى.

- الشاطئ - الجلاء.

- العطاء - الوفاق.

- خدمات رفح - بيت حانون الرياضي.

- خدمات خانيونس - الأمل.

- شباب رفح - خدمات المغازي.

- بيت لاهيا - شباب الزيتون.