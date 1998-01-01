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خالد: نتنياهو تلقى صفعة من وارسو

السبت 16 فبراير 2019 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

علق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع بعض العرب في قمة وارسو.

وكتب في مدونته "بولندا مستاءة من نتنياهو فقد استدعت الخارجية البولندية سفيرة إسرائيل في وارسو لتوبيخها على خلفية تصريحات أدلى بها نتنياهو، واتهم فيها البولنديين بالتعاون مع النازيين، أبعد من ذلك يدرس رئيس وزراء بولندا إلغاء زيارته لإسرائيل في 18 شباط، ردا على تصريحات نتنياهو، فيما تأجّلت عودة نتنياهو من وارسو إلى إسرائيل، بسبب عطل أصاب طائرته بأضرار نتيجة اصطدام جرار بها، لتصبح غير صالحة للطيران".

وأضاف "كان ذلك حظا عاثرا حاول نتنياهو تعويضه بكرم غير مسبوق من بعض العرب الذين شاركوا في قمة وارسو وتجانسوا معه بمواقف تؤيد تارة بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله وتبشر تارة ثانية بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني الذي يعد أخطر وأهم من القضية وتحاول تارة ثالثة الإختباء وراء اخطاء بروتوكولية في ترتيب مقعد الجلوس في المؤتمر ووتداري الحرج تارة رابعة بالتسلل من كراج سيارات لستر عورة لقاء يثير الخجل .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا" نتنياهو تلقى صفعة من وارسو ولكنه حاول تعويضها بتطبيع علني مع بعض العرب وبالادعاء بأن المنطقة امام تحولات تاريخية.

#تيسير خالد

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