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جوارديولا يعتذر للجزائري رياض محرز

السبت 16 فبراير 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يعتذر للجزائري رياض محرز



وكالات / سما /

حمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نفسه مسؤولية عدم ظهور رياض محرز بالمشكل المطلوب في أول موسم للجناح الجزائري بقميص السكاى بلوز.

وقدم بيب جوارديولا اعتذاراً للجزائري رياض محرز أمام مختلف وسائل الإعلام بسبب قلة مشاركات الجزائري في مباريات مانشستر سيتي الإنجليزي الفترة الأخيرة.

وتواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت أمام نيوبورت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على سؤال يخص موقف الجزائري رياض محرز مع مانشستر شيتي قائلاً:” هو لاعب كبير وموهوب، يمتلك مهارة خاصة جداً”.

وتابع جوارديولا حديثه عن رياض محرز قائلاً:” أنا حزين لأجله، هذه مسؤوليتي أنني لم أستطع منحه الفرصة الحقيقة التي يحتاجها ويستحقها في نفس الوقت، لذا أنا آسف”.

وانتقل رياض محرز إلى صفوف مانشستر سيتي قادماً من ليستر سيتي بداية الموسم الجاري خلال عمليات سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي مقابل مبلغ كبير وصلت قيمته إلى 70 مليون جنية استرليني.

وظهر رياض محرز في 20 مباراة فقط حتى الآن بقميص مانشستر سيتي، شارك بأغلبها من على دكة البدلاء، ونجح بتسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.

#جوارديولا #رياض محرز

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