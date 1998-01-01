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مجدلاني يدين الهجوم الارهابي في مصر

السبت 16 فبراير 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني الهجوم "الارهابي" الذي قام به قرابة 200 مسلح على قوات الامن المصرية قرب مطار العريش، اليوم السبت، ما ادى الى استشهاد واصابة العديد من افراد الجيش المصري.

وأكد مجدلاني على دعم مصر في حربها ضد "الإرهاب"، والتضامن معها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن وترسيخ استقرار البلاد ضد الهجمات التي تستهدف الجيش المصري، والتي ولا تخدم سوى اعداء الامة.

وقال ان حكمة وقدرة الرئيس السيسي ستكون قادرة على الانتصار، والقضاء على التطرف بما يضمن أمن واستقرار البلاد، ويفشل كافة المخططات الرامية الى زعزعة امن واستقرار مصر.

وعبر عن تضامن الشعب مع الشقيقة مصر حكومة وشعباً، قائلا ان هذا الهجوم الذي يستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة عموما يهدف إلى خلط الاوراق وحرف البوصلة عن قضايا امتنا العربية وفي المقدمة منها قضية فلسطين، مضبفا "إننا نقف الى جانب الشعب والقيادة المصرية لمحاربة الاعمال الإرهابية التي تحاول اشاعة الفوضى والنيل من ارادة الجيش المصري".

وتابع "نرسل تعازينا الحارة ومواساتنا لعائلات الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

#احمد مجدلاني

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