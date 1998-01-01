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طبيب متهم بأنه أب لـ200 طفل

السبت 16 فبراير 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب متهم بأنه أب لـ200 طفل



وكالات / سما /

حصل 22 شخصا على حكم قضائي بالحق في فحص الحمض النووي الخاص بهم "DNA" بهم ومقارنته مع الحمض النووي لطبيب هولندي مختص بالعقم.

قضت محكمة هولندية بإمكانية إجراء اختبارات للحمض النووي لهؤلاء الأشخاص ومقارنتها بالحمض النووي للطبيب يان كاربت المختص بأمراض العقم.

الطبيب الذي توفي في أبريل/نيسان 2017 عن عهمر ناهز الـ89 عاما، متهم بأنه قد يكون قد أنجب 200 طفل بإستخدام حيوانه المنوي بدلا من الذي تقدم من الحيوانات المنوية التي تقدم بها المتبرعون.

وبحسب صحيفة "Guardian" البريطانية، فإن الطبيب كان قد نفى مرارا قبل وفاته هذه الاتهامات.

يذكر بانه في 2017، تقدم 22 طفلا جرى إنجابهم عن طريق المركز الطبي الذي يعمل فيه كاربت، الى المحكمة بطلب للمقارنة بين أحماضهم النووية وحمض الطبيب.

الى ان هذا الفحص لم يتم لوفاة الطبيب قبل شهر من الدعوى القضائية، في الوقت الذي حارب فيه محامي الطبيب هذا الإجراء مؤكدا على ضرورة احترام خصوصية المتوفي.

ليقوم قاضي المحكمة في 13 فبراير/شباط 2019، بالبت في القضية معلنا بأن مصالح الذين يريدون معرفة ما إذا كانوا من نسل الطبيب الهولندي تفوق مصالح أرملة وورثة كاربت.

هذا ويخشى أن يكون كربت قد استخدم حيواناته المنوية لإنجاب ما يصل إلى 200 طفل من خلال التلقيح الصناعي.

#طبيب

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