ميغان ماركل تعود للسينما من جديد !

وكالات / سما /

تعود دوقة ساسكس، ميغان ماركل، للظهور على شاشة السينما من جديد، ولكن من خلال فيلم شاركت في بطولته قبل 8 ثمانية أعوام.

واختارت شركة التوزيع "آرتيست رايتس ديستريبيوشن" فيلم "The Boys & Girls Guide to Getting Down" من بطولة ماركل، من أجل طرحه في سينمات أمريكا الشمالية فقط، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي.

وتم عرض الفيلم للمرة الأولى في عام 2011، كفيلم تلفزيوني.

وتتناول أحداث الفيلم، قصة مجموعة من العزاب في العشرينيات من أعمارهم، الذين يقضون ليلة جامحة في مدينة لوس أنجلوس، ومن بينهم ميغان ماركل، التي تجسد فتاة اسمها "دانا".

وتخطط شركة التوزيع الأمريكية لإعادة طرح الفيلم في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن ميغان ماركل أعلنت اعتزالها التمثيل، قبل زواجها من نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري في شهر مايو/أيار.

ومن المتوفع أن تستقبل ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري طفلتهما الأولى في شهر نيسان/أبريل المقبل.

ونالت ميغان ماركل شهرتها الفنية من تجسيدها لدور "ريتشيل زين" في المسلسل التلفزيوني الأمريكي "Suits".