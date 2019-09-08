  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حصاد الأسبوع.. شهيد بـ (73) مواجهة وإصابة إسرائيليين بالضفة الغربية

السبت 16 فبراير 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

رصد حصاد الأسبوع الماضي 73 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، رصدت خلالها عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، واستشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب إسرائيليان خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية.

ففي أمس الجمعة، أصيب 22 فلسطينيًا بالرصاص الحي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، كما أعلن عن إصابة جندي بعد إلقاء أكواع ناسفة على قوات الاحتلال شرقي خانيونس، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة نتيفوت، وذلك خلال 12 مواجهة تخللها إطلاق نار في منطقة واد رحال وتفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس.

ويوم الخميس أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في غزة، كما اعتُقل شاب اجتاز الحدود اللبنانية الفلسطينية وبحوزته سكين، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مخيم العروب، وحاجز قلنديا، وذلك ضمن 10 مواجهات.

ويوم الأربعاء، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي شرق غزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على كل من كيبوتس بئيري، وعزون، وأحصيت 12 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة والأراضي المحتلة، تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس.

وفي منتصف الأسبوع، استشهد الفتى حسن نبيل أحمد نوفل (17 عامًا) جراء إصابته بقنبلة غاز في المواجهات شرق مخيم البريج يوم الجمعة 8/9/2019، كما أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي، وعدة حالات اختناق من الغاز المسيل للدموع في قطاع غزة، فيما أعلن عن إصابة مستوطن بعد مهاجمته بالعصي والحجارة في مستوطنة متسبيه يئير بالخليل، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل، وذلك ضمن 11 مواجهة.

ويوم الإثنين الماضي، أصيب مواطن بالرصاص الحي شرق غزة، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال على مستوطنة سديروت، والرام، وذلك ضمن 12 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة ناحل عوز ويعبد.

ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على منطقة لجيش الاحتلال في بيت ريما، وذلك ضمن 9 مواجهات.

وأما السبت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من الضفة الغربية على حاجز قلنديا بزعم حيازتهم سكاكين، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة كرمي تسور، مخيم العروب، والخضر، وذلك ضمن 7 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في يعبد، ودير أبو مشعل.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"

يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة

صور...20 اصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي : إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة الفلسطينية

نتنياهو : زرت 4 دول عربية سرا العام الماضي

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

اصابة جندي اسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق خانيونس

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

معاريف: " الطريق أصبح في اتجاه واحد : التصعيد"

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستنفر قواته على حدود غزة للاشتباه بتسلل فلسطينيين

هنية

هنية من القاهرة : حماس حركة تحرر وطنى فلسطيني لا ترتبط بالإخوان

الكشف عن نقاط الاختلاف والاتفاق في المباحثات التي تجريها حماس مع المخابرات المصرية

أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من خطورة الأوضاع بقطاع غزة و إنه يجب التعامل الفوري معها