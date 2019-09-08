حصاد الأسبوع.. شهيد بـ (73) مواجهة وإصابة إسرائيليين بالضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

رصد حصاد الأسبوع الماضي 73 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، رصدت خلالها عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، واستشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب إسرائيليان خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية.

ففي أمس الجمعة، أصيب 22 فلسطينيًا بالرصاص الحي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، كما أعلن عن إصابة جندي بعد إلقاء أكواع ناسفة على قوات الاحتلال شرقي خانيونس، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة نتيفوت، وذلك خلال 12 مواجهة تخللها إطلاق نار في منطقة واد رحال وتفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس.

ويوم الخميس أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في غزة، كما اعتُقل شاب اجتاز الحدود اللبنانية الفلسطينية وبحوزته سكين، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مخيم العروب، وحاجز قلنديا، وذلك ضمن 10 مواجهات.

ويوم الأربعاء، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي شرق غزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على كل من كيبوتس بئيري، وعزون، وأحصيت 12 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة والأراضي المحتلة، تخللها تفجير عبوة ناسفة شرق خانيونس.

وفي منتصف الأسبوع، استشهد الفتى حسن نبيل أحمد نوفل (17 عامًا) جراء إصابته بقنبلة غاز في المواجهات شرق مخيم البريج يوم الجمعة 8/9/2019، كما أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي، وعدة حالات اختناق من الغاز المسيل للدموع في قطاع غزة، فيما أعلن عن إصابة مستوطن بعد مهاجمته بالعصي والحجارة في مستوطنة متسبيه يئير بالخليل، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل، وذلك ضمن 11 مواجهة.

ويوم الإثنين الماضي، أصيب مواطن بالرصاص الحي شرق غزة، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال على مستوطنة سديروت، والرام، وذلك ضمن 12 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة ناحل عوز ويعبد.

ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على منطقة لجيش الاحتلال في بيت ريما، وذلك ضمن 9 مواجهات.

وأما السبت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من الضفة الغربية على حاجز قلنديا بزعم حيازتهم سكاكين، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة كرمي تسور، مخيم العروب، والخضر، وذلك ضمن 7 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في يعبد، ودير أبو مشعل.