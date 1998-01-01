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الرئاسة تدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري شمال سيناء

السبت 16 فبراير 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري شمال سيناء



رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من أفراد الجيش المصري البطل، قرب مطار العريش في محافظة سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 15 جنديا مصريا.

وقالت الرئاسة في بيان لها: "ان القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، يدينون بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من ابطال الجيش المصري، مؤكدين تضامن ووقوف فلسطين، وشعبها، وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري".

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