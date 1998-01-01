وكيل وزارة الإعلام يبحث عدداً من المشاريع مع مركز تطوير الإعلام

رام الله / سما /

بحث مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت مع وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود عددا من المشاريع التي بإمكان الوزارة والمركز التشارك في تنفيذها خلال الاشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة واجتماع قام بهما وفد من الوزارة ضم الى جانب المحمود، ايمان صباح من الوحدة القانونية والمدير العام عبد الجابر عبد الفتاح، مع فريق المركز المكون من مديرة المركز نبال ثوابتة ومديرة المشاريع بثينة السميري ومنسق وحدة الجودة عماد الأصفر ومنسقة وحدة النوع الاجتماعي ناهد أبو طعيمة ومنسق الأبحاث والسياسات صالح مشارقة.

وناقش الطرفان إمكانيات التعاون في تنفيذ نشاط مشترك للصحفيات الفلسطينيات في الثامن من آذار المقبل، وعقد تكريم للصحفيين المؤسسين واصحاب البصمات التاريخية في الاعلام الفلسطيني، وعقد ورشة عمل قطاعية مع الاذاعات الخاصة في المحافظات للاتفاق على رفع جودة المضامين وتحديث الدورات البرامجية واحترام المعايير المهنية للإنتاج الصحفي في فلسطين.

واتفق الفريقان على عقد لقاء رسمي يتم فيه تسليم انتاجات مبادرة تطوير الاعلام التي نفذها المركز خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ثمانين شريكا من المؤسسات الفلسطينية العاملة في حقل الصحافة والاعلام، وتتضمن هذه الانتاجات سياسات تنظيمية ومسودات قوانين ولوائح تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة وللجسم الصحفي والمؤسسات الاعلامية.

وأعلن الطرفان البدء في التحضير لعقد تدريب للإذاعات المحلية بعد جلسة اجتماع مع ممثلين عنها للوقوف على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، ومواصلة الحوار حول امكانية التشارك في مشاريع تطويرية للإعلام بالتعاون مع منظمات عربية تعمل في حق الاعلام ولها شراكات مع وزارة الاعلام الفلسطينية.