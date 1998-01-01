ترامب يرشح ديفيد ساترفيلد سفيرا لواشنطن في أنقرة

واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد لمنصب سفير الولايات المتحدة في تركيا.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي عين ديفيد مايكل ساترفيلد سفيرا لبلاده في العاصمة التركية أنقرة.

وينبغي على ساترفيلد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، حتى يصبح سفيرًا.

ويعمل ساترفيلد منذ عام 2017 في منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وقد شغل سابقاً منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، والسفير في لبنان، ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، كما عمل أيضا في سوريا وتونس والسعودية.

ولم تعين إدارة ترامب سفيرا لها في تركيا خلفا لجون باس الذي انتهت ولايته أواخر عام 2017.

المصدر: وكالات