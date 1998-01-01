"حياة" يفتتح سلسلة دورات لموظفين برنامج "غزة للصحة النفسية"

غزة / سما /

افتتح مركز حياة لتعزيز الجهوزية على الطوارئ سلسلة من الدورات حول "الاسعافات الأولية والانعاش القلبي" بهدف تدريب طاقم موظفين برنامج غزة للصحة النفسية.

وتناولت اللقاءات الحديث عن ماهية الإنعاش القلبي، وآليات التعامل مع المصاب بالسكتات القلبية والمستجدات في مجال القلب، وطرق الاسعافات الأولية وتضميد الجروح والكسور ووقف النزيف.

وأكد مدير مركز "حياة" د. باسم نعيم أن المركز يحرص على تنفيذ كل ما يلزم لتعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني وخاصة الشرائح التي تحتك بحالات الطوارئ.

وكما وأكد د. نعيم – مدير المركز على حرص المركز لتعزيز الشراكة مع كل مؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمية والأهلية لإنجاز رسالته نحو تعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني في الحالات الطارئة.

ويتضمن المشروع تدريب 100 موظف، موزعين على 5 دورات تدريبية، وستتناول التدريب 15 موضوعا اسعافيا في (الانعاش القلبي، والتشنج، والكسور، والغرق، والاغماء، والتكهرب، النزيف، الاخلاء، السلامة المنزلية، لدغة الحيوانات، الحروق، ضربة الشمس، ضربة الرأس).