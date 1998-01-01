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دائرة الكهرباء في بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة لشبكات الإنارة في 8 شوارع

السبت 16 فبراير 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت دائرة الكهرباء والإنارة في بلدية غزة أعمال صيانة لشبكات الإنارة في 8 شوارع في مناطق مختلفة من المدينة خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي ضمن جهودها لإنارة الشوارع وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد . 

وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري أن أعمال الصيانة شملت؛ إصلاح 164 فانوساً، و102 وحدة تحكم بالإنارة، وتركيب 240 مترا من كوابل الكهرباء، و 6  فوانيس ووحدات تحكم جديدة، وإجراء الصيانة الكهربائية في 10 مرافق تابعة للبلدية .

وبينت أن أبرز الشوارع التي تم صيانتها هي؛ شارع عمر المختار، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني) مقابل منطقة عسقولة، ومنطقة نادي الشجاعية وسوق البسطات، و شارع الوحدة، وشوارع أخرى في المدينة . 

يذكر أن الدائرة نفذت خلال العام الماضي أعمال صيانة للإنارة في 57 شارعاً في المدينة تم خلالها إصلاح 1077 فانوساً، و610 وحدة تحكم بالإنارة، وتركيب 3250 مترا من الكوابل لزوم أعمال الصيانة، وتركيب نحو 100 فانوساً جديداً و 23 وحدة تحكم . 

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة للحفاظ على شبكات الإنارة ووحدة التحكم وعدم العبث فيها لضمان استمرار عملها في إنارة الشوارع وتحقيق رؤية أفضل للسائقين والمارة والتقليل من حوادث السير . 

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