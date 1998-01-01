  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ممثل مصري شاب يعلن ترك الإسلام.. لهذا السبب

السبت 16 فبراير 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل مصري شاب يعلن ترك الإسلام.. لهذا السبب



القاهرة / وكالات /

أعلن ممثل مصري شاب، ترك الإسلام، في منشور عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك".

الممثل شادي سرور (24 عاما)، قال في منشور عبر "فيسبوك"، إنه بدأ مرحلة جديدة من حياته، بعدما عدل عن فكرة الانتحار التي كانت تراوده.

وأضاف: "أصعب وقت مر عليا في حياتي كلها من يوم ما اتولدت. الشهرة في مصر كانت نقمة عليا، أكثر من نعمة. الخصوصية والحرية اتحرمت عليا لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع".

وعن تركه الإسلام، قال سرور: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنه بالله، بل هم أهل النفاق".

وأردف قائلا: "خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيد. وحيد معرض للهجوم الهمجي مع إني لم أضر أحد أبدا. بل كان لي مواقف اجتماعية وسياسية في صالح الخير للمجتمع مع الرغم من صغر سني وقدراتي المحدودة".

وفي نهاية منشوره، قال شادي سرور: "علّمتني الحياة أنّ الشّموخ لا يُهان عند الانكسار، بل يزداد قوّةً ليبدأ في سرد قصّة شموخه". 

وتوقف شادي سرور عن نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة شهور، بعد قوله إنه شعر باليأس والإحباط بسبب كثرة الهجوم الذي يتعرض له.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"

يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة

وزير الخارجية السعودي : إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة الفلسطينية

نتنياهو : زرت 4 دول عربية سرا العام الماضي

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة

عاصفة بين بولندا وتل أبيب بسبب تصريحات نتنياهو و توبيخ سفيرة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

معاريف: " الطريق أصبح في اتجاه واحد : التصعيد"

هنية

هنية من القاهرة : حماس حركة تحرر وطنى فلسطيني لا ترتبط بالإخوان

الكشف عن نقاط الاختلاف والاتفاق في المباحثات التي تجريها حماس مع المخابرات المصرية

أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من خطورة الأوضاع بقطاع غزة و إنه يجب التعامل الفوري معها

1

بالصور...20 اصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة