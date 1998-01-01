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تحسين اللياقة القلبية يحافظ على صحة دماغ كبار السن

السبت 16 فبراير 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحسين اللياقة القلبية يحافظ على صحة دماغ كبار السن



وكالات / سما /

أفادت دراسة كندية حديثة أن تحسين اللياقة القلبية التنفسية عن طريق الانتظام في التمارين الرياضية، يقود إلى تعزيز وظائف الدماغ الإدراكية لدى كبار السن.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعتي يورك ومكغيل في كندا، ونشروا نتائجها، في دورية "Journal of Applied Physiology" العلمية.

واللياقة القلبية التنفسية هي قدرة الجهازين القلبي والتنفسي على أخذ الأوكسجين من الهواء الخارجي ونقله بواسطة الدم واستخلاصه من قبل الخلايا وخصوصاً العضلات لإنتاج الطاقة.

وتتم تنمية اللياقة القلبية التنفسية من خلال الأنشطة البدنية الهوائية مثل المشي والجري وركوب الدراجة والسباحة وغيرها، كما أن الأشخاص ذوي اللياقة القلبية التنفسية الأعلى يتمتعون بصحة جيدة.

ولكشف العلاقة مع الحفاظ على صحة الدماغ، راقب الباحثون مجموعة من النساء والرجال، تزيد أعمارهم عن 67 عاما.

وسجل المشاركون مستوى النشاط البدني اليومي المعتاد، فيما سجل فريق البحث أطوال المشاركين وأوزانهم ومعدل ضربات القلب أثناء فترات الراحة لتحديد لياقة الجسم القلبية التنفسية.

كما أجروا اختبارات تصوير الدماغ لتسجيل وظائف الأعصاب داخل الشبكات الدماغية.

ووجد الباحثون أن الرجال والنساء الذين سجلوا معدلات مرتفعة من اللياقة البدنية القلبية تحسنت لديهم الوظائف لتنفيذية، وهي مهارات تساهم في القدرة على التركيز والاهتمام وإدارة الوقت، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الدماغ.

وقال الباحثون إن مستوى اللياقة القلبية التنفسية ارتبطت بالتغييرات في الأنسجة العصبية الغنية بالمخ، والمعروفة باسم المادة الرمادية، وهي العنصر الرئيسي في الجهاز العصبي المركزي المسؤول عن الوظائف الإدراكية.

وأضافوا أن الدراسات السابقة أثبتت أيضًا أن اللياقة القلبية التنفسية مرتبطة بتحسين وظائف الدماغ خلال فترات الراحة.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن التغيرات التي تحدث في العضلات نتيجة ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب لدى كبار السن.

#اللياقة #كبار السن #القلب

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