  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو على رأس وفد عسكري إلى موسكو الخميس المقبل

السبت 16 فبراير 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو على رأس وفد عسكري إلى موسكو الخميس المقبل



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من كبار الضباط سيرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته المزمعة إلى موسكو الخميس المقبل.

وذكر موقع "مكان"، أنه سيرافق نتنياهو كل من رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين وأن قائمة أعضاء الوفد المرافق لا تزال مفتوحة، وقد تنضم ضباطا كبارا آخرين.

وأضاف الموقع أن نتنياهو سيؤكد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمسك بلاده بطرد القوات الإيرانيّة من مناطق تعهدت روسيا بإخلائها من الإيرانيين.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو سيسعى للتأكيد مجددا على أن إسرائيل "لن تقبل بالوجود الإيراني المتواصل في سوريا"، كما سيستفسر عن التحضير لتفعيل صواريخ "إس-300" الروسية في سوريا التي سلّمتها موسكو لدمشق مؤخرا.

وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيزور روسيا في 21 فبراير "لاستكمال محادثات" أجراها مع بوتين في باريس قبل 3 أشهر.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"

وزير الخارجية السعودي : إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة الفلسطينية

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة

نتنياهو : زرت 4 دول عربية سرا العام الماضي

عاصفة بين بولندا وتل أبيب بسبب تصريحات نتنياهو و توبيخ سفيرة إسرائيل

اصابة جندي اسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق خانيونس

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية من القاهرة : حماس حركة تحرر وطنى فلسطيني لا ترتبط بالإخوان

الكشف عن نقاط الاختلاف والاتفاق في المباحثات التي تجريها حماس مع المخابرات المصرية

أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من خطورة الأوضاع بقطاع غزة و إنه يجب التعامل الفوري معها

1

بالصور...20 اصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

يادلين

يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة