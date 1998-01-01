  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: أسنانك تكشف حالة "صحتك العقلية"

السبت 16 فبراير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: أسنانك تكشف حالة "صحتك العقلية"



وكالات / سما /

يقول علماء إن الأسنان تقدم معطيات شاملة عن صاحبها، مثل نظامه الغذائي ونمط حياته، إلى جانب سبب وفاته، مشيرين مؤخرا إلى أنها يمكن أن تتنبأ كذلك بالمخاطر الصحية.

ووجد بحث حديث أن أسنان الإنسان قد تكشف عددا مع المعلومات بشأن مستقبل حياته، لاسيما المخاطر الصحية التي تحدق به، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى وجه الخصوص، وجد العلماء أن الأسنان يمكنها التنبؤ باضطرابات الصحة العقلية التي قد تصيب الإنسان، مثل الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية..

وقالت الدكتورة إيرين دن، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأميركي، إن الأسنان اللبنية (أو الأولية)، التي يفقدها الإنسان حين يكون عمره لا يتجاوز 6 سنوات، تكشف أسرارا كثيرة.

وتابعت "من خلال دراسة هذه الأسنان، وجدنا أن الأشخاص الذين يمتلكون مينا أسنان نحيفة هم أكثر عرضة لمشكلات الاضطرابات ونقص الانتباه".

وأضافت إيرين دن "هذا شيء لم نشهده أو نفكر به من قبل".

وذكرت أن البحث تم من خلال عملية تصوير عالي الدقة للأسنان اللبنية بعد سقوطها، ثم مقارنتها مع سلوك أصحابها.

وتوصل الباحثون إلى أن الاختلافات في أبعاد وأشكال الأسنان تنبئ بشكل أفضل بمستقبل الصحة العقلية.

وقالوا إن الدراسة في الحاجة إلى مزيد من البحث والتعمق، من أجل توفير نتائج أكثر دقة.

#الأسنان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"

يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة

وزير الخارجية السعودي : إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة الفلسطينية

نتنياهو : زرت 4 دول عربية سرا العام الماضي

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة

عاصفة بين بولندا وتل أبيب بسبب تصريحات نتنياهو و توبيخ سفيرة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

معاريف: " الطريق أصبح في اتجاه واحد : التصعيد"

هنية

هنية من القاهرة : حماس حركة تحرر وطنى فلسطيني لا ترتبط بالإخوان

الكشف عن نقاط الاختلاف والاتفاق في المباحثات التي تجريها حماس مع المخابرات المصرية

أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من خطورة الأوضاع بقطاع غزة و إنه يجب التعامل الفوري معها

1

بالصور...20 اصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة