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سامسونج تكشف عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e

السبت 16 فبراير 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تكشف عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e



وكالات / سما /

كشفت سامسونج عن أحدث أجهزتها اللوحية من فئة Tab S حيث جاء الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e بشكل مفاجئ دون اي تسريبات او معلومات سابقة ليكون أول جهاز لوحي من سامسونج في 2019.

الجهاز يأتي بشاشة اموليد حجمها 10.5 إنش بدقة QHD حيث يظهر من التصميم أن حواف الجهاز تم تقليلها قدر المستطاع وذلك لتقليل الابعاد وحجم الجهاز بشكل عام.

سيعمل الجهاز بمعالج سناب دراغون 670 مع 4 أو 6 جيجابايت رام و64 أو 128 جيجابايت ذاكرة تخزين يمكن زيادتها حتى 512GB عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

يحمل الجهاز كاميرتين الاولى بدقة 13MP من الخلف وهناك ايضاً كاميرا للسيلفي بدقة 8MP ويعمل الجهاز بنظام اندرويد 9.0 على بطارية بحجم 7040mAh تدعم الشحن السريع.

سيتوفر الجهاز في الاسواق بداية شهر مارس القادم بسعر 400 دولار.

#سامسونج #جهاز لوحي

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