ريال مدريد لم يتعاقد مع إيكاردي بسبب زوجته واندا نارا !

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن السبب الحقيقي الذي منع ريال مدريد من التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان في بداية العام الماضي.

ويعيش إيكاردي أوقات صعبة في الآونة الأخيرة بعد أن قرر إنتر ميلان سحب شارة القيادة منه بشكل علني، وذلك بسبب مماطلته في مفاوضات تجديد العقد والمغالاة في مطالبه المالية، عدا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن موسم إيكاردي تدهور بشكل مفاجئ بسبب زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا التي تمثل اللاعب أمام إدارة إنتر ميلان، وهي السبب وراء توتر العلاقة بين الطرفين.

وأرهقت واندا نارا إدارة إنتر ميلان في مفاوضات تجديد عقد زوجها وأوصلتها لطريق مسدود، بالإضافة إلى إدلائها بتصرحات مثيرة للجدل انتقدت خلالها أسلوب لعب الفريق والسياسة التي يتبعها النادي.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد كان مهتماً بالفعل بالتعاقد مع إيكاردي في يناير عام 2018، لكنه غض النظر عن الصفقة بالنهاية بسبب سلوك زوجة اللاعب.

وأبدى ريال مدريد إعجابه بإيكاردي طوال السنوات القليلة الماضية، لكن النادي يتردد دائماً بتقديم عرض رسمي للتعاقد معه خوفاً من سلوك واندا نارا التي قد تخلق مشاكل كما تفعل في النادي الإيطالي.