أوزيل يكسر صمته بشأن وضعيته في آرسنال

وكالات / سما /

كسر النجم الألماني مسعود أوزيل صمته بشأن وضعيته في آرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، وذلك عبر رسالة مشفرة نشرها على حسابها الرسمي في انستجرام.

واستبعد المدرب الإسباني أوناي إيمري مرة آخرى نجمه الألماني مسعود أوزيل من قائمة آرسنال التي سافرت إلى روسيا البيضاء لمواجهة باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي يوم الخميس، على الرغم من أنه تم تأكيد جاهزيته.

أوزيل غاب عن المباريات تحت قيادة إيمري هذا الموسم بمعدل ينذر بالخطر، حيث لم يلعب مع الفريق منذ يناير الماضي. وكان إسمه على مقاعد البدلاء في هزيمة آرسنال ضد مانشستر سيتي (3ـ1)، واستبعد تماماً من الفوز على هيدرسفيلد (2ـ1) يوم السبت الماضي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر أوزيل تدوينة مقتبسة من مقولة لأسطورة النادي دينيس بيركامب، فيما يبدو أنه إشارة إلى مستقبله مع الفريق، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها، حيث قال:”عندما تبدأ بدعم نادي كرة قدم ، فأنت لا تدعمه بسبب ألقابه، أو لاعب، أو لتاريخه، فأنت تدعمه لأنك وجدت نفسك فيه، ككيان تنتمي إليه..”

وعلق إيمري عقب الهزيمة ضد بوريسوف أمس الخميس بهدف لصفر في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي، على تأثير غياب أوزيل، قائلاً: “الأمر لا يتعلق بمشاركة لاعب، يمكننا تحقيق الفوز في ظل غياب أي لاعب، الأسبوع الماضي حققنا الفوز بنفس اللاعبين”.