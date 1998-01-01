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أنباء صادمة لبايرن ميونخ وتسعد ليفربول قبل القمة المرتقبة

السبت 16 فبراير 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء صادمة لبايرن ميونخ وتسعد ليفربول قبل القمة المرتقبة



وكالات / سما /

حقق بايرن ميونخ فوزاً صعباً ومهماً على حساب مستضيفه أوجسبورج بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأخير لحساب الأسبوع الثاني والعشرين من عمر الدوري الألماني البوندزليجا، وهى الأخيرة للعملاق البافاري قبل مواجهة ليفربول المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

وأنقذ الجناح الفرنسي كينجسلي كومان فريقه بايرن ميونخ من التعثر مجدداً في سباق الصراع على لقب الدوري الألماني مع وبروسيا دورتموند، بتسجيله هدفين ومواصلته للتألق منذ عودته من الإصابة.

ولكن لم يسير الأمر جيداً بالنسبة إلى الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الذي تعرض لإصابة خطيرة خرج على أثرها في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمس وترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين في اللحظات النهائية والفارق هدف واحد فقط.

وأعترف المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه قلق للغاية بشأن إصابة كينجسلي كومان وأن الإصابة تبدو خطيرة بالفعل.

ويواجه ليفربول الإنجليزي، نظيره بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد التاريخي يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري.

#بايرن ميونخ #ليفربول

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