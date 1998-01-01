نائب الرئيس الأمريكي: "اللاسامية بإيران شبيهة باللاسامية النازية"

واشنطن / وكالات /

اتهم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إيران بمعاداة السامية مثل النازيين، في تصريحات حادة ضد طهران بعد زيارته إلى أوشفيتز في بولندا حيث قال إن زيارة معسكر الاعتقال النازي هذا زادت من تصميمه على مواجهة طهران.

وقال بنس للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس قبل أن يصل إلى ميونيخ "لدينا نظام في طهران يتنفس تهديدات قاتلة، بنفس الكراهية المعادية للسامية التي حركت النازيين في أوروبا".

وقل عدد اليهود في إيران إلى ما يقدر بين عشرة آلاف وعشرين ألفا انخفاضا من 85 ألفا في وقت الثورة الإسلامية عام 1979 لكن يعتقد أن هذا العدد هو الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.

وأشار بنس، الذي قال إنه تأثر بشدة من زيارة أوشفيتز، إلى رغبة إيران المعلنة في تدمير إسرائيل كمبرر لذكرها تحديدا بدلا من التركيز على معاداة السامية في الشرق الأوسط بشكل عام.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الشهر الماضي أن الجنرال حسين سلامي نائب رئيس الحرس الثوري قال إن استراتيجية إيران هي محو "النظام الصهيوني" من الخريطة السياسية.

وقال بنس "بالنسبة لي هذا يقوي عزمي على الوقوف بقوة في وجه إيران".