كانتي يفكر بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية فرنسية ان نجولو كانتي نجم تشيلسي ربما يفكر بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة والانتقال إلى ريال مدريد او برشلونة.

وبحسب موقع “le 10 sport” الفرنسي، فإن علاقة نجولو كانتي بمدربه ماوريسو ساري ليست على ما يرام، وذلك بسبب تغيير مركزه عبر وضعه كلاعب خط وسط هجومي وليس كلاعب ارتكاز.

وأوضح الموقع الفرنسي الشهير أن هذا الخلاف قد يتفاقم في المرحلة القادمة خصوصاً إن استمرت النتائج السيئة للفريق، وربما يدفع اللاعب للرحيل في الصيف القادم.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان هو الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات نجولو كانتي لتعويض رحيل أدريان رابيو المنتظر، لكن اللاعب لا يفكر أبداً بالانتقال إلى الدوري الفرنسي في هذا الوقت.

ويفضل نجولو كانتي ريال مدريد وبرشلونة على باريس سان جيرمان في حال قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، واللذان ارتبط بهما لبعض الوقت في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن الممكن أن يدرس خيار الانتقال لبايرن ميونخ أيضاً إن وصل عرض مناسب.