يوفنتوس يستهدف رقماً قياسياً مع رونالدو لم يصل إليه أحد

وكالات / سما /

واصل يوفنتوس عروضه المذهلة في الدوري الإيطالي هذا الموسم بفوزه على فروسينوني بثلاثة اهداف دون مقابل، أحرزها كل من باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو.

ومنذ 7 سنوات، يسيطر يوفنتوس على لقب الكالتشيو بدون أي منافسة حقيقة من أي فريق، لكن هذا الموسم تحديداً، يبدو أن الفارق في الجودة بينه وبين باقي الفرق الأخرى أصبح كبيراً للغاية بعد وصول النجم البرتغالي رونالدو.

يوفنتوس حصد 66 نقطة حتى الآن بعد خوضه 24 مباراة، ويبتعد عن نابولي الوصيف بفارق 14 نقطة، لكن الأخير ما زال لديه مباراة إضافية، وأهدر الفريق 6 نقاط فقط حتى الآن بثلاث تعادلات وبدون أي هزيمة.

ويملك يوفنتوس الرقم القياسي في عدد النقاط المحققة خلال موسم واحد، وذلك عندما حصد 102 نقطة خلال موسم 2013-2014، وهو أيضاً أعلى عدد نقاط يصل إليه أي فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى، وليس في الكالتشيو فقط.

وامام كريستيانو رونالدو ورفاقه فرصة ثمينة لتحطيم رقمهم القياسي السابق في الموسم الحالي، فإذا حقق الفريق الانتصار في المباريات الـ14 المتبقية، فإنه سوف يصل للنقطة 108، وسيكون هذا أعلى رصيد في تاريخ دوريات أوروبا الكبرى.

وبإمكان يوفنتوس خسارة 5 نقاط على الأكثر في المباريات القادمة ليتخطى حاجز 102 نقطة، وبالنظر إلى نتائجه منذ بداية الموسم، يبدو أن المهمة لن تكون صعبة كثيراً.