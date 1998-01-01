دوري المحترفين : فوزان لشباب وأهلي الخليل ودربي طولكرم ينتهي بالتعادل

رام الله / سما /

حقق شباب الخليل فوزا هاما على البيرة ، بنتيجة هدفين لهدف ، ضمن الجولة ال 13 من دوري القدس للمحترفين ، في لقاء جماهيري جمع الفريقين مساء الجمعة على ستاد الحسين بالخليل .

ومثل الشباب ابو سيف وابو كرش وابو خميس وكشكش ومراد الحاج وطاطور وابو ناهية وفنون وابو راس والاعسم ومراعبة .

ومثل البيرة كل من كامل كناعنه ومهند عوض الله ووجدي نبهان ومحمد خليل وموسى سليم وموسى سلمان وعبد الله غنام ورائد دحلة واحمد ابو خديجة ومحمد الناطور ومحمد دسوقي .

ودخل الشباب المباراة بعد الخسارة الصعبة أمام مزاحمه في الصدارة مركز بلاطة ، بما فك ارتباط المقدمة ، وجعل الشباب مطالبا بمزيد من التركيز ، والعمل على عدم التفريط في النقاط ، فيما جاءت المباراة بعد تنفس البيرة الصعداء بفوزها في مستهل الاياب على المركز ، بما فتح شهية الحمراء لحصد مزيد من النقاط ، بدءا من لقاء العميد .

وكان فرسان الوسط الطرف الأفضل في الشوط الاول ، بفضل سيطرتهم على منطقة المناورة ، وجرأتهم الهجومية ، حيث كثرت محاولاتهم من مختلف المحاور.

وفي المقابل بدا ابناء العميد تائهين في هذا الشوط ، وبدت خطوطهم غير متراصة ، وكثرت الأخطاء في المناطق الحساسة ، مما زاد في جرأة البيرة ، التي حصلت على عدة فرص .

وبدأت محاولات البيرة بكرة من دسوقي للدحلة الذي سدد في العلالي ، ثم بعرضية من الناطور للدحلة سددها جانبية ، لتأتي أهم فرص البيرة في الدقيقة 30 بعد عرضية من ابو خديجة لغير المراقب محمد الدسوقي ، الذي سدد برعونة فوق العارضة .

ولعب ابو كرش ثابتة للشباب ارتدت من الدفاع ، لنسجل اول فرصة حقيقية للمحليين في الدقيقة 35 بكرة من الاعسم تركها ابو ناهية لمراد الحاج ، الذي سدد كرة ارتدت من العارضة للأعسم فسدد خارج المرمى .

وعادت البيرة للتهديد بكرة من وجدي للدحلة ، الذي سدد رأسية جانبت القائم الشبابي ، تلتها تسديدة للناطور عالجها ابو سيف ، فيما لعب الأشهب عرضية على رأس ابو ناهية مرت جانبية ، ليلعب الاشهب بنفسه كرة في العمق تابعها الحاج في المرمى وعالجها كناعنة .

وفي الشوط الثاني تحسن وضع الشباب كثيرا ، وترجم أفضليته بتسجيل هدف السبق في الدقيقة 51 بعد كرة من الاعسم لمراد الحاج ، الذي سدد كرة زاحفة ارتدت من القائم في المرمى .

ونجح لاعبو البيرة في ادراك التعادل في الدقيقة 64 بعد دركة في منطقة الشباب انهاها رائد الدحلة بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة لمرمى الشباب .

وسدد غنام كرة للبيرة التقطها ابو سيف لينفرد الناطور بمرمى الحارس أنس أبو سيف، الذي اعتصر خبرته لانقاذ الموقف ، قبل ان يحتتسب الحكم كرة ثابتة لصالح شباب الخليل نفذها سامح مراعبة داخل الصندوق ولكن دون جدوى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شباب الخليل في الدقيقة "82"، نفذها تامر طاطور بنجاح في شباك الحارس كمال كناعنة.

ونشط البيرة فيما تبقى من الوقت لإدراك التعادل ، ولكن محاولاتهم لم تكن مؤثرة لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدفين لهدف .

وبعد هذه النتيجة اصبح رصيد الشباب 26نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن بلاطة ، فيما بقي رصيد البيرة 15 نقطة في المركز الثامن .

حكم اللقاء براء ابو عيشة ومعه فؤاد تايه ومحمود سالم وعمرو حنبلي رابعا

الأهلي-جبل المكبر

وعلى استاد دورا حقق فريق أهلي الخليل فوزا ثمينا ومتأخرا على جبل المكبر بهدفين مقابل هدف واحد .

افتتح الأهلي أهداف المباراة عن طريق لاعب الوسط شادي شعبان في منتصف الشوط الأول، قبل أن يعدل المكبر النتيجة في الدقيقة 47، عبر محمد عويسات، وانتظر أبناء الخليل حتى الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء، لينجح قلب الدفاع محمود ضيف الله في خطف هدف الفوز.

وتقدم أهلي الخليل إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام هلال القدس، بسبب مشاركة الأخير الآسيوية، بينما ظل جبل المكبر عاشراً برصيد 14 نقطة.

مركز وثقافي طولكرم

ونجح ثقافي طولكرم في معادلة مركز طولكرم في الوقت بدل الضائع بهدف لكل منهما من اللقاء الذي جرى على ستاد نابلس .

احداث الشوط الأول

بدأ بهجمات سريعة من كلا الفريقين بغية احراز هدف مبكر وتناوب الفريقان في بناء الهجمات واتيحت بعض الفرص لجهاد المصري (المركز) ومعن جمال من الثقافي دون تسجيل لينتهي الشوط الأول بدون اهداف .

الشوط الثاني :كانت الأفضلية في الثلث ساعة الأولى لصالح المركز الذي لعب بروح قتالية .

وفي الدقيقة 67 جاء هدف الزعيم عندما توغل جهاد المصري من الجهة اليمنى وراوغ عدد من اللاعبين ومن ثم لعب كرة بينية الى ايهاب جرار سددها صاروخية زاحفة استقرت على يمين الفاخوري.

نظم الثقافي صفوفه وبدأ بتشكيل عدة هجمات من العمق والأطراف وحاصر المركز في ملعبه وسنحت بعض الفرص الحقيقية لاسامة الصباح ومعن جمال ورضا الدعمه وفي الدقيقة 2+90 جاء هدف التعادل من كرة عرضية نفذها رضا الدعمة ومن داخل حدود الـ6 سددها نمر واصف في مرمى احمد خليفة لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

حكم اللقاء : براء ابو سريس ساعده احمد ذوقان ورائد عامر والرابع سامر ابو ليل راقبها تامر بركات وقيم الحكام ياسين صلاحات .