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فلسطين تحصد برونزية في البطولة العربية الرابعة للملاكمة للشباب في القاهرة

السبت 16 فبراير 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد برونزية في البطولة العربية الرابعة للملاكمة للشباب في القاهرة



القاهرة / سما /

توج الملاكم عز الدين العفوري بميدالية برونزية خلال مشاركته التي أتت ضمن وفد الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، والمكون من ملاكمين اثنين، في البطولة العربية الرابعة للملاكمة للشباب في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الاتحاد فوزي العصافرة، المتواجد في القاهرة لحضور الاجتماع التنفيذي للاتحاد العربي للملاكمة، أن العفوري قد تمكن من الحصول على ميدالية برونزية عن وزن 75 كيلو، مضيفا أن يوسف أبو دهيم، الذي نافس على وزن 52 كيلو، قد قدم أداء مشرفا وخاصة أن هذه هي مشاركته العربي الأولى.

وأكد العصافرة أنه على الرغم من سعادة الاتحاد بهذه النتيجة والأداء المشرف، إلا أن الإنجاز والسعادة بهذه المشاركة الطيبة لم تكتملا بسبب عدم قدرة وفد المحافظات الجنوبية من السفر والمشاركة في هذه البطولة.

وأوضح المدير الفني للمنتخب نادر الجيوسي أن أهمية هذه المشاركة تكمن بالفرصة التي أتيحت لكل من العفوري وأبو دهيم للمشاركة في بطولة دولية، والتمرن مع ملاكمين من عدة دول عربية وتعزيز الاحتكاك مع المنتخبات الأخرى من خلال المعسكر التدريبي الذي استمر على هامش البطولة بعد خروجهم من التصفيات.

وقال: "كان لوجود الملاكم أحمد حرارة ومتابعته وإشرافه على الملاكمين الشباب الأثر الكبير، حيث قام حرارة بدور المشرف والمدرب واستطاع أن يؤمن للملاكمين كل ما يحتاجونه وخاصة في ظل عدم قدرة الاتحاد على إرسال طاقم تدريبي وإداري أكبر".

فيما عبر حرارة، المقيم في مصر لإكمال دراسته العليا في مجال رياضة الملاكمة وأقرب المرشحين للمنافسة في بطولة العرب للرجال في السودان وبطولة آسيا في تايلاند، عن فخره وسعادته باستقبال أبناء بلده وشركاء اللعبة.

#الملاكمة #القاهرة

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