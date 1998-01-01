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الأحرار: نرفض مخرجات مؤتمر "وارسو" ومحاولات صناعة أعداء وهميين لن تفلح

السبت 16 فبراير 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

رفضت حركة الأحرار في فلسطين السبت، مخرجات مؤتمر وارسو ونؤكد أن الاحتلال كيان مُغتصِب لن نقبل ببقائه على تراب فلسطين رغم تآمر المتآمرين وتطبيع المطبعين

وأكد م. ياسر خلف الناطق باسم حركة الأحرار خلال تصريحات صحفية ، على رفض حركته وشعبنا الفلسطيني لمخرجات مؤتمر وارسو التآمري الذي يمثل حلقة من حلقات التآمر وتصفية القضية الفلسطينية وخطوة على طريق تمرير صفقة القرن.

وشدد خلف بأن الاحتلال الإسرائيلي هو كيان مغتصِب لن نقبل ببقائه على تراب فلسطين الطاهر رغم الدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي وجريمة التطبيع المتصاعد بين الاحتلال ودول عربية وإسلامية.

وأشار، إلى أن محاولات صناعة أعداء وهميين لأمتنا لن تفلح وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الأوحد الذي يجب أن نحتشد جميعا للخلاص منه ودحره من فلسطين فهو رأس الإرهاب والإجرام في المنطقة والعالم أجمع.

#حركة الأحرار

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