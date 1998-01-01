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فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"

السبت 16 فبراير 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في "هار دوف"



بيروت / وكالات /

نشرت شبكة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله، تسجيلا مصورا خاصا، لهجوم نفذه الحزب، ضد هدف إسرائيلي في منطقة "هار دوف" الحدودية.

والهجوم الذي نشر حزب الله تفاصيله، جاء انتقاما لاغتيال "إسرائيل" لعدد من قيادات المقاومة اللبنانية والحرس الثوري في القنيطرة السورية عام 2015، من بينهم جهاد عماد مغنية.

وقتل في الهجوم اثنان من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 7 آخرين، بحسب اعتراف جيش الاحتلال، فيما تشير مصادر حزب الله أن الخسائر كانت أكبر.

ويظهر في التسجيل المصور الذي بث على الميادين اللبنانية لحظة إطلاق الصاروخ ولحظة الانفجار، ويأتي النشر بعد أيام على ذكرى اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية.

وقال مقاتلون ظهروا في التسجيل إن القرار بالرد اتخذ من قبل السيد حسن نصرالله، وأن استهداف المركبتين العسكريتين الإسرائيليتين، كان لمحاكاة الهجوم الإسرائيلي في القنيطرة، والذي استهدف كذلك سيارة.

واعتبرت القناة العبرية الثانية أن هذا التسجيل بمثابة تحرك دعائي لحزب الله، يأتي تزامنا مع تصاعد حدة التوتر على الحدود مع سوريا،  وهو تذكير بأن حزب الله يستطيع الرد من خلال استغلال نقاط الضعف.

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