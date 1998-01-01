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مصر تبحث مع اللجنة اليهودية الأمريكية استئناف عملية السلام

السبت 16 فبراير 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبحث مع اللجنة اليهودية الأمريكية استئناف عملية السلام



القاهرة / وكالات /

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء الجمعة، بوفد اللجنة اليهودية الأمريكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
وتركز اللقاء على سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوفد استمع بشكل مفصل خلال اللقاء إلى عرض لتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المرجعيات الدولية المُتفق عليها وحل الدولتين من أجل التوصل لتسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأفاد المتحدث بأن وزير الخارجية شدد على أهمية أن تضمن هذه التسوية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن سامح شكري أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الدوائر الأمريكية المختلفة في تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر، مبرزا أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لاسيما في ظل توالي الأزمات وتزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

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