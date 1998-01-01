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وزير الخارجية الايراني: الحرب على إيران ستكون انتحاراً

الجمعة 15 فبراير 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الايراني: الحرب على إيران ستكون انتحاراً



برلين /سما/

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة،  إن الحرب على إيران ستكون انتحارًا، معتبر أن الهدوء سيسود في النهاية، وذلك خلال تصريحات لصحفيين أثناء مشاركته بؤتمر الامن بميونخ الالمانية.

ولفت ظريف، إلى وجود "عصابة" في الإدارة الأمريكية تريد إعلان الحرب على طهران، مشيرا الى وجود "هواجس مَرَضِيّة" حيال إيران لدى بعض الأسماء في الإدارة الأمريكية.

وبشأن الأزمة السورية، أوضح ظريف، أن إراقة الدماء توقفت في العديد من المناطق بسوريا نتيجة لجهود تركيا وروسيا وإيران.

وأكد وزير الخارجية الايراني،  على ضرورة دعم المجتمع الدولي للقرارات المتخذة، الخميس، في القمة الثلاثية بمدينة سوتشي الروسية.

#محمد جواد ظريف #ايران #الحرب #انتحار

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