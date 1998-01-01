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بالفيديو... الرئيس الروسي يتعرض للإصابة في تدريبات الجودو

الجمعة 15 فبراير 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو... الرئيس الروسي يتعرض للإصابة في تدريبات الجودو



موسكو /سما/

اصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في إصبعه خلال تدريبات شارك فيها مع المنتخب الروسي للجودو في مركز "يوغ سبورت" للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي البلاد.

وظهر بوتين في مقطع فيديو لقناة "روسيا اليوم" وهو ينازل أحد اللاعبين قبل أن يتعرض للإصابة في يده.

قال دميتري بيسكوف  المتحدث باسم الكرملين: "إصابة الرئيس عادية وطالت إصبعه أثناء التدريب في الجودو وهو في حالة جيدة... هكذا هي الرياضة".

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي بوتين يمارس رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، حتى بلغ درجة الأستاذية في الجودو.

لمشاهدة الفيديو الذي يظهر تعرض الرئيس الروسي لاصابة في يده: اضغط هنا

#الرئيس الروسي #بوتين #اتحاد الجودو

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