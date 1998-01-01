مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين في حادثي سير برام الله والخليل

رام الله / سما /

لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، وأصيب آخر نتيجة حادث سير ذاتي، وقع قرب منطقة عيون الحرامية، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفاد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بإن مواطنا يبلغ من العمر 19 عاما لقي مصرعه في حادث سير ذاتي، قرب منطقة عيون الحرامية، شمال رام الله.

في سياق متصل، أصيب 8 مواطنين بجروح، في حاث سير وقع في بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل.

وأوضح ارزيقات أن ثمانية مواطنين أصيبوا في حادث سير وقع بين مركبتين غير قانونيتين، في بلدة يطا، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.