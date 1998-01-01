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وزير الخارجية السعودي : إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة الفلسطينية

الجمعة 15 فبراير 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي : إيران تدعم حماس والجهاد لتقويض السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، النظام الإيراني بأنه يسعى لزعزعة الوضع في دول عربية عدة، وأنه يدعم حركات فلسطينية لتقويض السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في فيديو مسرب وفق وسائل إعلام عبرية، بإحدى جلسات مؤتمر وارسو، الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين (الأربعاء والخميس)، وحضره رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورفضت فلسطين المشاركة فيه.

وتساءل الجبير عمّن يدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن إيران تدعم تلك الحركات الفلسطينية لتقويض السلطة الفلسطينية.

وأضاف، أن النظام الإيراني ليست له أخلاقيات لأنه يستهدف دبلوماسيين ويفجر سفارات.

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