لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الصحفية بغزة

غزة / سما /

أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الصحفية التي تقوم بتغطية مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وأوضح صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين ، أن جنود الاحتلال يواصلون استهداف الصحفيين الذي يقومون بتغطية مسيرات العودة بكل مهنية، مؤكداً إصابة الزميل الصحفي محمد الزعنون بقنبلة غاز باليد والكتف شرق مدينة غزة.

وطالب المصري، بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في ظل الاستهداف المتعمد لجنود الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد المصري، على أنه منذ بدء مسيرات العودة اصيب 294 صحفيا بينهم نحو 86 صحفياً بالرصاص الحي علاوة على استشهاد اثنين من الزملاء الصحفيين.