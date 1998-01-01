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هنية يهاتف نجل الشيخ صيام ويقدم له التعازي

الجمعة 15 فبراير 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف نجل الشيخ صيام ويقدم له التعازي



غزة / سما /

أجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نجل الشيخ محمد صيام خطيب المسجد الاقصى، مقدما له التعازي بوفاة والده.

 ونعى هنية خلال المكالمة الهاتفية، الشيخ صيام أحد قادة العمل الإسلامي في فلسطين وخطيب المسجد الأقصى.

وقال هنية في بيان صدر عن مكتب إعلام رئيس "حماس": "ينعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية قامة وطنية كبيرة وعالمًا جليلًا وأديبًا عربيًا ورمزًا من رموز الحركة الإسلامية وأحد قادتها وخطيب المسجد الأقصى، الرئيس الأسبق للجامعة الإسلامية بغزة العالم والشيخ الجليل الدكتور محمد محمود صيام أبو محمود".

وكانت المنية قد وافت الشيخ "صيام" فجر اليوم الجمعة ١٥ من فبراير ٢٠١٩ في إحدى مستشفيات جمهورية السودان الشقيقة.

وأضاف هنية: "نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان".

#اسماعيل هنية #حماس #غزة #خطيب الأقصى #صيام

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