الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتوجه عدة رسائل للاحتلال والعالم ابرزها...

غزة / سما /

بعثت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، عدة رسائل للاحتلال و العالم، موضحة أن شعبنا اليوم يؤكد على حقه في الحرية والعيش بعزة وكرامة.

وأضافت: نقول للمحتل أن غزة أصيلة عصية على الانكسار وفرض شروط الاستسلام، مستطردة "رسالتنا إلى قادة أمتنا العربية والإسلامية إياكم والانخراط في جريمة التطبيع مع العدو".

وتابعت: رسالتنا إلى المجتمع الدولي ان لا يكتفوا بالتشخيص وأن لا يظلوا مترددين مرتهنين الى السياسة الامريكية المنحازة الى جرائم الاحتلال، وان يرفعوا الحصار عن غزة وأهلها، وإلا فإنهم يتحملون المسئولية الإنسانية الكارثية التي تواجه المحاصرين في غزة.

ودعت الهيئة الجماهير الفلسطنية، الى المشاركة في الحملة الدولية وهشتاق "التطبيع خيانة" الذي سيطلق غداً السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس رفضاً لمؤتمر وارسو.

وقالت إن رسالتنا إلى العدو الصهيوني أن حصار وعقاب مليوني فلسطيني بغزة لن تكون بازار للانتخابات الصهيونية.

وأردفت: نقدم شكرنا للدور الروسي لجمع وحدة الصف الفلسطيني انسجاماً مع الدور المصري ونؤكد مرة أخرى ان أقصر الطرق لمواجهة العدو هو الوحدة القائمة على الشراكة الكاملة والاحترام والديمقراطية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ابناء شعبنا للاحتشاد يوم الجمعة القادمة تحت عنوان (مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا) ردًا على كل الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني والجماهيري العظيم