القانوع: المقاومة لن تسمح للاحتلال وقناصته بالتفرد بالمتظاهرين شرق غزة

غزة / سما /

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس ، يوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج أي جريمة يرتكبها بحق المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال وقناصته بالتفرد بالمتظاهرين السلميين من الأطفال والشباب شرق قطاع غزة.

ولفت إلى أن الجماهير الفلسطينية تؤكد اليوم على موقفها الوطني، بأن غزة عصية على الانكسار أو الانفصال ، مشددا على أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة بكافة أدواتها ووسائلها الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.