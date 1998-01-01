  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القانوع: المقاومة لن تسمح للاحتلال وقناصته بالتفرد بالمتظاهرين شرق غزة

الجمعة 15 فبراير 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
القانوع: المقاومة لن تسمح للاحتلال وقناصته بالتفرد بالمتظاهرين شرق غزة



غزة / سما /

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس ، يوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج أي جريمة يرتكبها بحق المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال وقناصته بالتفرد بالمتظاهرين السلميين من الأطفال والشباب شرق قطاع غزة.

ولفت إلى أن الجماهير الفلسطينية تؤكد اليوم على موقفها الوطني، بأن غزة عصية على الانكسار أو الانفصال ، مشددا على أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة بكافة أدواتها ووسائلها الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.

#حركة حماس #القانوع #الاحتلال #حدود غزة #قناصة الاحتلال #مسيرات العودة

الأكثر قراءة اليوم

نزال يتحدث عن المصالحة و حصار غزة ومواجهة الاحتلال والمختطفين الأربعة بمصر

الاحمد: لا اجتماعات للمصالحة ووزير الخارجية الروسي شعر "بالغضب من حركتي حماس والجهاد"

وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجانب نتنياهو وهذا ما قاله ..

نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا

اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال

عاصفة بين بولندا وتل أبيب بسبب تصريحات نتنياهو و توبيخ سفيرة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

1

بالصور... 8 اصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

يادلين

يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة

حزب الله حصل على أرقام هواتف كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وأقام لهم مجموعة “واتس-آب”

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة