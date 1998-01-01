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الشيخ: السلطة رفضت عرضا اسرائيليا لسكة حديد

الجمعة 15 فبراير 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: السلطة رفضت عرضا اسرائيليا لسكة حديد



رام الله / سما /

كشف حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، اليوم الجمعة، عن رفض السلطة الفلسطينية، لعرضا إسرائيليا، يربط فلسطين واسرائيل بعدد من العواصم العربية.

وقال الشيخ ، في تغريدة عبر حسابه على موقع  تويتر ، إن "إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضا قاطعا".

وأضاف: "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتابع في التغريده  "كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

واردف: يرفض الفلسطينيون أية حلول اقتصادية، للقضية الفلسطينية، ويتمسكون بحل شامل من شأنه قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

#حسين الشيخ #السلطة #اسرائيل #سكة حديد

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