الشيخ: السلطة رفضت عرضا اسرائيليا لسكة حديد

رام الله / سما /

كشف حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، اليوم الجمعة، عن رفض السلطة الفلسطينية، لعرضا إسرائيليا، يربط فلسطين واسرائيل بعدد من العواصم العربية.

وقال الشيخ ، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر ، إن "إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضا قاطعا".

وأضاف: "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتابع في التغريده "كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

واردف: يرفض الفلسطينيون أية حلول اقتصادية، للقضية الفلسطينية، ويتمسكون بحل شامل من شأنه قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.