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اصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 15 فبراير 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة



غزة / سما /

بدأ الاف المواطنين ، عصر اليوم الجمعة، بالتوافد لمخيمات العودة شرق قطاع غزة، وذلك للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ47 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان"غزة عصية على الانكسار".

وافادت مصادر محلية، بدء توافد المشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة  الـ 47 والتي تحمل اسم "غزة عصية على الانكسار".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المتظاهرين السلميين شرقي بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة وشرق مدينة غزة.

وافادت مصادر محلية، إصابة مسعفة بالقدم برصاص قوات الاحتلال في محيط موقع ملكة شرق غزة وذلك خلال أدائها لعملها الانساني شرق القطاع .

كما اشعل الشبان عددا من الإطارات المطاطية بمنطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واطلق الشباب عددًا من البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

من جابنها دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة للمشاركة الجماهيرية الواسعة في جمعة "غزة عصية على الانفصال والانكسار".

يتبع...

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