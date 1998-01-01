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يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة

الجمعة 15 فبراير 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
يادلين: حماس فقدت خوفها من اسرائيل ويجب الاستعداد لمواجهتها في غزة



القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال الاسرائيلي عاموس يادلين،  صباح اليوم الجمعة، "نحن فعلا بحاجة للاستعداد للمواجهة مع غزة، انتهى الصيف الماضي عندما فقدت حماس خوفها من "إسرائيل" وضعفت قوة الردع الإسرائيلية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية: حماس أصبحت تشعر بأنها تستطيع أن تفعل أكثر بكثير مما شعرت به في السنوات الثلاث التي أعقبت حرب الجرف الصامد.

وتابع: يحدث كل هذا لأن دولة "إسرائيل" كانت مشغولة في الجبهة الشمالية ضد إيران وأذرعها، والآن ليس هناك خيار سوى العودة للتركيز على الجبهة الجنوبية.

واستطرد: إذا كنا نعرف عن نية لحماس شن هجوم صدنا فليس هناك شك في أننا بحاجة إلى تنفيذ ضربة استباقية، حماس في حالة انكسار كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية والعسكرية - ذهبت في كل اتجاه وفشلت وهي تعرف أنه ليس لديها ما تخسره تقريباً وتأمل أنه بعد مواجهة قصيرة مع ستضطر "إسرائيل" للتفريج عن قطاع غزة.

واوضح يادلين، أعتقد أننا في الصيف الماضي بالغنا في ضبط أنفسنا وعلمنا حماس أنها تستطيع أن تفعل أشياء لذا فإن حماس ستحاول تكرار ما فعلته في صيف عام 2018 ويجب ألا ندع ذلك يحدث.

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