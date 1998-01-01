ليست دوما قاتلة.. للغيرة فوائد على العلاقة الزوجية

وكالات / سما /

عندما لا تتخطى الغيرة الحد الطبيعي المسموح لها فتصبح غيرة قاتلة تعذب صاحبها وتجعل الحياة الزوجية تعيسة، تكون الغيرة على الشريك ذات فوائد عديدة على الحياة الزوجية وتأثير مباشر على العلاقة الزوجية بين الزوجين، كونها تثير اهتمام الشريك وتجعله منتبها دائما لمظهره وتصرفاته وقابل دائما للتطوير لكي يحافظ على الحب والشغف في علاقته.. فما هي فوائد الغيرة الطبيعية على العلاقة الزوجية!

للغيرة فوائد رائعة على العلاقة الزوجية

1- إشعال الرغبة الجنسية

الغيرة على الشريك تحرك المشاعر وتشعل الرغبة الجنسية بين الزوجين؛ وذلك لأنها تعبر عن الحاجة إلى الاقتراب أكثر من الشريك فيدفعه ذلك إلى تلبية هذه الرغبة لأنه يشعر بها بدوره ويكون وقع مشاعر الحب كبيراً جداً في ظل وجود رغبة جنسية قوية.

2- مؤشر جيد للعلاقة

يدل وجود الغيرة بين الزوجين على مدى سلامة العلاقة العاطفية بينهما؛ حيث أن غياب الغيرة في الحياة الزوجية مؤشر على البرود العاطفي والجنسي بين الزوجين ما يقتل مشاعر الحب بشكل تدريجي.

3- اختبار للمشاعر

تلعب الغيرة دوراً في اختبار مشاعر الشريك؛ فإذا بقي وفياً على الرغم من المشاكل الصغيرة التي تفتعلها الغيرة والغضب الذي تخلفه فإن ذلك يدل على وجود حب قوي وكبير وأنه لا يريد أن يكمل حياته مع شريك آخر.

4- تعزيز الحب

هذه الغيرة الطبيعية التي تكون بعيدة عن الشك المدمر، من شأنها أن تعزز مشاعر الحب بين الزوجين وتقربهما من بعضهما وهي في هذه الحالة تعبر عن العاطفة والاهتمام.

5- تطوير الشخص من نفسه

في بعض الحالات تلعب الغيرة دوراً إيجابياً على الصعيد الشخصي، عندما تدفع صاحبها إلى مقارنة نفسه مع الآخرين الذين يغار منهم، وبالتالي فإنه يسعى جاهداً للعمل على تطوير نفسه أكثر لأسر قلب الحبيب وجعله لا ينظر إلا إليه.