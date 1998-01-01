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اصابتان احداها خطيرة برصاص الاحتلال في عوريف جنوب نابلس

الجمعة 15 فبراير 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان احداها خطيرة برصاص الاحتلال في عوريف جنوب نابلس



رام الله /سما/

اصيب مواطنان برصاص الاحتلال إحداها وصفت بالخطيرة، عقب صلاة الجمعة التي أقيمت بدعوة من أهالي البلدة في المنطقة الشرقية من عوريف جنوب نابلس.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل ان مواطن يوسف علي يوسف شحادة أصيب بالرصاص الحي بالظهر، والمواطن فرحان نجم أحمد كوكش أصيب في القدم وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت اصابتهما بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة شرق عوريف اندلعت عقب صلاة الجمعة في المنطقة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان المواطنين قاموا بازالة السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال صباح اليوم لمنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم.

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