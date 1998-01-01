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وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

الجمعة 15 فبراير 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض



وكالات / سما /

توفيت صباح أمس ، الخميس، الفنانة نادية فهمي عن عمر ناهز 69 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة النفسية لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غدا، الجمعة، بمسجد عمر مكرم.

وكانت الراحلة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.

أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت بمدينة القاهرة في 6 يناير 1950.

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- تزوجت من الفنان الكبير سامح الصريطي، وأنجبت منه ابنتيها "آية"، والفنانة ابتهال الصريطي.

- انفصلت عن "الصريطي" منذ قرابة 20 عاما.

- شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية الهامة أبرزها "أرابيسك"، "الأيام"، "ضمير أبلة حكمت"، "ساكن قصادي"، "بوابة الحلواني".

- كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها "الحدق يفهم"، "الليلة الموعودة"، "فوزية البرجوازية"، "زوجة محرمة".

- آخر أعمالها الفنية مسلسل "الخواجة عبدالقادر"، الذي عرض في رمضان 2012.

- أصيبت بمرض الزهايمر منذ 5 سنوات، ورغم انفصالهما لم يتخلى عنها زوجها الفنان سامح الصريطي.

- في أواخر أيامها انتقلت للعناية المركزة بإحدى المستشفيات، تحت رعاية أسرتها.

#نادية فهمي #المرض

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