صور.. "بابجي" تجمع قلبي دكتور وصيدلانية في مصر

وكالات / سما /

في وقت تسيطر فيه لعبة "بابجي" بشكل كبير على هواتف معظم الشباب والشابات الذين يُسجّلون دخولهم إلى مسرح القتال الافتراضي، نجحت هذه اللعبة التي تعدّ عنيفة في جمع قلبين بشكلٍ رسمي.

فقد تناقلت وسائل إعلام مصرية قصة حب بين شاب وفتاة، تعرّفا على بعضهما البعض من خلال اللعبة الشهيرة، وقرّرا أن يخطبا.

وفي التفاصيل كشف الدكتور محمد رياض (26 عامًا) خريج كلية الصيدلة بالشرقية، أنه تعرف على نورهان خطيبته من خلال لعبة بابجي، قائلًا: "كنت أنا وصاحبي نلعب ودخلت هي تلعب معنا أول مرة من خلال أصدقاء مشتركين وتفاعلنا سوية... وبعد مقابلتها تبيّن اننا نعمل سويةً في مجال الصيدلة فتعرفت عليها أكثر واتّفقنا".

وأكّد الصيدلي: "لا يوجد مانع أن تتعرف على واحدة عن طريق التواصل الاجتماعي إن كانت شريكة مناسبة".