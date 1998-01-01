  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صور.. "بابجي" تجمع قلبي دكتور وصيدلانية في مصر

الجمعة 15 فبراير 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. "بابجي" تجمع قلبي دكتور وصيدلانية في مصر



وكالات / سما /

في وقت تسيطر فيه لعبة "بابجي" بشكل كبير على هواتف معظم الشباب والشابات الذين يُسجّلون دخولهم إلى مسرح القتال الافتراضي، نجحت هذه اللعبة التي تعدّ عنيفة في جمع قلبين بشكلٍ رسمي.

فقد تناقلت وسائل إعلام مصرية قصة حب بين شاب وفتاة، تعرّفا على بعضهما البعض من خلال اللعبة الشهيرة، وقرّرا أن يخطبا.

وفي التفاصيل كشف الدكتور محمد رياض (26 عامًا) خريج كلية الصيدلة بالشرقية، أنه تعرف على نورهان خطيبته من خلال لعبة بابجي، قائلًا: "كنت أنا وصاحبي نلعب ودخلت هي تلعب معنا أول مرة من خلال أصدقاء مشتركين وتفاعلنا سوية... وبعد مقابلتها تبيّن اننا نعمل سويةً في مجال الصيدلة فتعرفت عليها أكثر واتّفقنا".

وأكّد الصيدلي: "لا يوجد مانع أن تتعرف على واحدة عن طريق التواصل الاجتماعي إن كانت شريكة مناسبة".

#بابجي #مصر
بابجي1
بابجي2

الأكثر قراءة اليوم

نزال يتحدث عن المصالحة و حصار غزة ومواجهة الاحتلال والمختطفين الأربعة بمصر

نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا

وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجانب نتنياهو وهذا ما قاله ..

اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال

الرئاسة تعقب على مؤتمر وارسو وهذا ما قالته...

عاصفة بين بولندا وتل أبيب بسبب تصريحات نتنياهو و توبيخ سفيرة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حزب الله حصل على أرقام هواتف كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وأقام لهم مجموعة “واتس-آب”

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة

أندونيسا ترغم أستراليا على التراجع عن نقل سفارتها للقدس

الاحمد: لا اجتماعات للمصالحة ووزير الخارجية الروسي شعر "بالغضب من حركتي حماس والجهاد"