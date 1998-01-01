حان الوقت لترتدي كمامة طبية؟

وكالات / سما /

الكثير من دول العالم تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء، وهذا ما يجبر سكانها على ارتداء الأقنعة والكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض التي يتسبب بها هذا التلوث الخطير، حيث تخالف 23 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي المستويات المحددة للانبعاثات السامة، والتي هي عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون الضار المنبعث من السيارات والمصانع الكيميائية وغيرها.

وقد يتسبب تلوث الهواء بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والربو والكثير من الأمراض الأخرى التي تهدد حياة الإنسان والكائنات الأخرى.

وحذر تقرير نشر مؤخراً لموقع بولد سكاي عن المخاطر الصحية التي تنجم بسبب تلوث الهواء، نذكر لكم بعضها في هذا التقرير.

الشقيقة

الشقيقة وهي من الأمراض الشائعة بين الناس، حيث يبدأ الشخص الشعور بالألم النابض بقوة في مقدمة الراس، ثم يمتد إلى أحد الجوانب وقد يستمر هذا الألم الذي يتزايد مع الوقت إلى ساعات أو حتى أيام.

وتظهر الشقيقة وتزداد بشكل خاص عند التعرض للصوت العالي أو الضوء القوي أو القيام بحركة مفاجئة؛ حيث يزداد الألم الذي يكون مترافقاً في بعض الأحيان مع غثيان أو تقيؤ، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الهواء الملوث له علاقة شديدة بازدياد آلام الشقيقة وذلك بسبب عدم توازن الهرمونات في الجسم نتيجة السموم التي يحملها الهواء الملوث.

تلف الرئتين

عند استنشاق الإنسان للهواء الملوث فإن أول وأخطر مكان يتعرض للضرر الشديد هو الرئتين؛ حيث إن استنشاق هذا الهواء الملوث يؤدي إلى تراكم خلايا غير طبيعية حول الحويصلات الهوائية؛ مما يمنعها من القيام بدورها بنقل الأوكسجين إلى الشعيرات الدموية المحيطة بها، وهذا السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى نقص تدريجي في وظائف الرئتين وقلة الأوكسجين في الدم؛ مما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة كالربو وصعوبة التنفس والسرطان وغيرها.

العقم عند الرجال

من المعروف أن العقم عند الرجل معناه أن الزوجة لا تستطيع الحمل نتيجة وجود مشاكل لديهم، وعلى الأغلب فإن هذه المشاكل ترتبط بنوعية الحيوانات المنوية أو عددها؛ حيث إن معظم مشاكل العقم عند الرجال سببها انخفاض عدد الحيوانات المنوية عن الحد الطبيعي والمعروف.

ولكن وفي دراسة جديدة وصادمة فإن تلوث الهواء يعد سبباً رئيسياً في العقم عند الرجال.

الإصابة بالتوحد

مرض التوحد هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف الذاتويّ" تظهر في سن الرضاعة، حتى سن ثلاث سنوات لتبدأ بالظهور بشكل واضح، على الأغلب.

وإلى الآن تجري العديد من الدراسات لمعرفة السبب الرئيسي لهذا المرض، ولكن المؤكد في دراسة حديثة أن تلوث الهواء من المسببات الأساسية لمرض التوحد؛ حيث إن السموم في الهواء الملوث المحيط بالمرأة الحامل، والذي تستنشقه يؤثر تأثيراً مباشراً على الجنين في الرحم مما يسبب تغييرات كبيرة في الجينات الوراثية، وبالتالي يصاب الطفل بمرض التوحد.

ضعف العظام

ضعف العظام هو مرض يصيب عظام الجسم بسبب قلة إفراز هرمونات معينة من الجسم، أو قد يكون بسبب نقص فيتامينات أساسية، ويمكن أن يتحول هذا الضعف إلى مرض هشاشة العظام إذا لم تتم معالجته بشكل سريع.

ولكن الدراسة الصادمة والتي نشرت مؤخراً، تؤكد أن مرض ضعف العظام أو هشاشة العظام يكثر في المناطق التي تزداد بها نسبة الهواء الملوث، وذلك بسبب انتشار ثاني أكسيد الكربون في الهواء، والذي يؤثر بالسلب تاثيراً مباشراً على العظام.

تلف الكليتين

يحدث تليف الكلى بسبب حدوث ضرر في النسيج الكلوي لسبب ما، وإذا استمر المسبب لضرر وتلف الكلى بالتواجد، فإن الندبات تتراكم ويفقد النسيج خواصه الحيوية؛ مما يضعف قدرة الكلى على أداء وظائفها بشكل سليم.

ولكن هل تعلم أن تلوث الهواء من أهم أسباب تلف الكليتين وإضعاف قدرتها على العمل؟ نعم.. وذلك لأن الكلى لها قدرة معينة على العمل، ففي حالة استنشاق الهواء الملوث يومياً تفقد الكلى قدرتها تدريجياً، ولا تستطيع طرد كل هذه السموم من الجسم، فذلك أكبر من طاقتها، وهذا ما يسبب لها التلف يوماً بعد يوم.

صحة القلب

أكد خبراء في مجال صحة القلب أن تلوث الهواء أحد أهم عوامل الإصابة بأمراض القلب، وأشاروا إلى أن تلوث الهواء يحتل المرتبة التاسعة في الأهمية بين عوامل مخاطر أمراض القلب.

حيث إن ملوثات الغاز في الهواء تسبب أمراضاً خطيرة كالانسداد الرئوي المزمن، وتصلب الشرايين والأوعية الدموية والجلطات وعدم انتظام نبضات القلب.