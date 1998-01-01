  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيديو.. أبرز مواصفات هاتف "غالاكسي أس 10+" المنتظر

الجمعة 15 فبراير 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أبرز مواصفات هاتف "غالاكسي أس 10+" المنتظر



وكالات / سما /

نشر المدون الشهير، ماركوس براونيل، شريط فيديو استعرض فيه أهم مواصفات هاتف "+Galaxy S10" الذي ستطلقه شركة سامسونغ قريبا.

وأشار براونيل إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، مغطاة بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش "Gorilla Glass 6"، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

كما من المفترض أن يزود الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت، وشريحة "NFC"، وتقنية تدعم "WiFi 6" و"Bluetooth 5.0".

أما الكاميرا الأساس للهاتف فستأتي بثلاث عدسات، والكاميرا الأمامية ستكون مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه.

#مواصفات #غالاكسي

الأكثر قراءة اليوم

نزال يتحدث عن المصالحة و حصار غزة ومواجهة الاحتلال والمختطفين الأربعة بمصر

نتنياهو : نقيم علاقات مع كافة الدول العربية الا سوريا

وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجانب نتنياهو وهذا ما قاله ..

اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

استعدادات للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" وتعليمات مشددة لجيش الاحتلال

الرئاسة تعقب على مؤتمر وارسو وهذا ما قالته...

عاصفة بين بولندا وتل أبيب بسبب تصريحات نتنياهو و توبيخ سفيرة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حزب الله حصل على أرقام هواتف كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وأقام لهم مجموعة “واتس-آب”

صحيفة: «حماس» ستستعيد «أبو سالم» وهنية «باقٍ» في القاهرة لهذا السبب..

هارتس: حماس ستلجأ الى التصعيد وإسرائيل لا تفضل الحرب البرية بغزة

أندونيسا ترغم أستراليا على التراجع عن نقل سفارتها للقدس

الاحمد: لا اجتماعات للمصالحة ووزير الخارجية الروسي شعر "بالغضب من حركتي حماس والجهاد"