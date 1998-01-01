أسرار سريعة عن ترجمة جوجل الفورية

وكالات / سما /

يعتمد الكثيرون على مترجم جوجل للنصوص في أعمالهم الفورية، وعلى الرغم من ذلك يجهل الكثيرون العديد من الأسرار الخفية لهذا التطبيق التي تحقق أقصى استفادة للوصول إلى ترجمة سهلة ومثالية دون أي مشكلات.

خفايا جوجل للترجمة الفورية

- يوفر لك جوجل ترجمة خاصية جديدة لتحليل واستخراج النصوص من الصور؛ ما يساعد على ترجمة لافتات المحلات وأسماء الشوارع وغيرها؛ كل ما عليك فعله هو عمل مسح ضوئي، وفي أثناء المسح قم بتمرير إصبعك على النص لتمييزه، ثم اضغط على السهم الأزرق في الجزء الأيمن العلوي للنص محل الترجمة.

وقم بعدها بالخروج من وضع الكاميرا، وسيقوم التطبيق بالعودة إلى الشاشة الرئيسية بالنص المصور مترجماً.

- يمكن لجوجل ترجمة العمل دون الاتصال بالإنترنت، وذلك من خلال تحميل حزمة جوجل للترجمة اللغوية العصبية التي تُعرف باسم NMT؛ التي تمنحك القدرة على الترجمة وعمل التطبيق بشكل مثالي دون اتصال بالإنترنت.

- استخدام ميكروفون المحادثة الذي يُعد من أسرع الأمور للترجمة؛ وذلك من خلال تفعيل وضع الميكروفون كإعداد افتراضي للترجمة عبر الضغط عليه ليتغير لونه إلى اللون الأحمر وبدء التحدث.

- يوفر لك التطبيق ميزة الاحتفاظ بالكلمات في حال تكرار عملية البحث والترجمة، وذلك من خلال الضغط على رمز النجمة إلى جانب النص المترجم.

- يمكنك الاستعانة بمترجم جوجل لمعرفة معنى الكلمة وشرحها شرحاً مفصلاً من خلال ضبط الترجمة من عربي إلى عربي أو من الإنجليزية إلى الإنجليزية.