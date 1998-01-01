الصداقة يتوج بلقب بطولة الشهيدين صلاح خلف وسعيد صيام للكرة الطائرة للناشئين

غزة / سما /

توج الصداقة بكأس بطولة الشهيدين القائدين صلاح خلف وسعيد صيام للكرة الطائرة للناشئين، وذلك بعدما حقق فوزاً بثلاثة أشواط نظيفة على منافسه اتحاد بيت حانون الرياضي، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على صالة الشهيد القائد سعد صايل غرب مدينة غزة.

وحضر التتويج سليم زيارة عضو الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، سعد الله أبو عيطة الأمين العام، رؤساء اللجان العاملة، شادي شبات رئيس نادي اتحاد بيت حانون الرياضي، الدكتور محمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة، رفقة جمال أبو حشيش رئيس النادي السابق، أعضاء من مجالس إدارات الأندية المشاركة في البطولة، المهندس أيمن الهندي مدير عام مؤسسة أمواج الإعلامية، وحشد من محبي ومتابعي اللعبة.

وهنأ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة فريق الصداقة ومجلس إدارة النادي، والوصيف خدمات جباليا ومجلس إدارته، وأسرة اللعبة بكافة لجانها العاملة باختتام البطولة، واصلاً الشكر لزملائه في مؤسسة "أمواج" الرياضية، رفقة الجمعية الخيرية الأوروبية، وذلك بعد مجهوداتهم الكبيرة بتوفير الدعم لإنجاح البطولة، من خلال توفير المعدات والملابس الرياضية لكافة الفرق المشاركة.

وقال هنية أن الاتحاد قرر إطلاق اسم الشهيد القائد صلاح خلف، والشهيد القائد سعيد صيام تكريماً لقادة أمن الثورة الفلسطينية، وترسيخاً لمبدأ الوحدة الوطنية.

وحسم "المدفعجية" الذي قاده المدرب مصطفى أبو عيطة الأشواط الثلاثة لصالحه أمام اتحاد بيت حانون الرياضي بنتيجة: الأول (25-17)، الثاني (25-20)، والثالث (25-23).

قاد اللقاء رجب عبيد حكم أول، حاتم حمودة ثانياً، سمير المقيد مسجلاً، ياسين عوكل، وحارث أبو العمرين مراقبي خطوط، محمد عوكل من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

وكان الوصيف خدمات جباليا بقيادة مدربه صلاح مطر قد تفوق على جاره الشباب أيضاً بثلاثية نظيفة، جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي: الأول (25-14)، الثاني (25-19)، والثالث (25-18).

قاد اللقاء ياسر أبو عبيد حكم أول، عاطف حسونة ثانياً، عادل أبو ركبة مسجلاً، محمد درابيه، وحسن غنيم مراقبي خطوط، أحمد صالح من لجنة المسابقات، وجمال حسونة من لجنة الحكام